Новини ТСН онлайн: 16:00 9 лютого. Перша заява Сирського і "Золота зірка" Залужному!

Новини України та світу станом на 16:00, 9 лютого 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Перша заява нового Головнокомандувача. Які завдання ставить перед собою і військом Олександр Сирський? - "Золота зірка" Залужному - колишному Головкому присвоїли звання Герой України і вручили орден - У Львові зловили колаборанта який викрадав та катував земляків на окупованих територіях. - Священику Києво-Печерської Лаври оголосили підозру у діях на користь окупантів - Нардепа Олександра Дубінського залишили під вартою ще на два місяці без можливості внесення застави. - Які версії розглядає поліція у справі вбивства міського голови Нікополя - Віталія Журавльова? - Знову блокування? Польські фермери перекрили пункти пропуску "Медика-Шегині", "Ягодин" та "Рава-Руська" - Горить-палає на Росії. Пожежа у Москві та на двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї. - Рекордне затримання уклоністів на кордоні з Угорщиною. - Унікальну люстру Одеського театру опери та балету почистили та знову підняли під стелю. - Китайський Новий 4721-й рік на порозі.