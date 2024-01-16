Новини ТСН онлайн: 16 січня, 14:00. Закон про мобілізацію, смерть 5-річної дитини, HUGO BOSS скандал

ТСН підготувала добірку найактуальніших новин на 14:00, 16 січня: - Коли запрацює закон про мобілізацію; - Російські розвідники намагаються вистежувати позиції ЗСУ; - Під зруйнованою будівлею на Донеччині шукають людей; - Смерть 5-річної дитини, якій можна було запобігти; - Охоронець дитсадка став ворожим коригувальником; - Румунські фермери розблокували пункт пропуску; - День ушанування захисників Донецького аеропорту; - У Берліні через РФ виник скандал довкола бренду HUGO BOSS. Ще більше цікавих новин - на відео.