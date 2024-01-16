Новини ТСН онлайн: 16 січня, 16:00. Бійка дівчат-підлітків, смерть після стоматолога, вибухи в РФ

Найактуальніші новини на 16:00, 16 січня від ТСН: - Росіяни не припиняють обстрілів України; - Питанням кількох тижнів є повернення законопроєкту про мобілізацію; - Про атаку безпілотників повідомляють у регіонах країни-агресорки; - Домовилися з фермерами, аби ті не блокували кордон з Україною; - Із 5-річним хлопчиком, який впав у глибоку кому після видалення молочних зубів, попрощалися на Прикарпатті; - Недитяча бійка школярок через хлопця на Київщині: - П’яту добу у Карпатах шукають туриста з Франції; Ще більше новин - на відео