Новини ТСН онлайн: 23 січня, 12:00. Наслідки ракетної атаки, Гринкевич-син у СІЗО, магнітна буря

Новини України та світу станом на 12:00 вівторка, 23 січня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube. - Масований ракетний удар - ворог атакував Україну крилатими ракетами і балістикою. - Нерозірвана ракета в Києві - евакуюють жителів багатоповерхівок. - Два місяці в СІЗО або застава у пів мільярда гривень - суд обрав запобіжний захід для Романа Гринкевича. - Хімічні атаки: СБУ розслідує факти застосування Росією хімічної зброї на лінії фронту. - Нова зустріч у форматі "Рамштайн" - яку військову підтримку очікувати Україні? - Україну накрила потужна магнітна буря, яка триватиме кілька днів! Чого чекати? Ще більше новин дивіться на відео!