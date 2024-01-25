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Новини ТСН онлайн: 25 січня, 16:00. Падіння Іл-76 без VIPів, строк Стрєлкову-Гіркіну, кібератака

Новини ТСН онлайн: 25 січня, 16:00. Падіння Іл-76 без VIPів, строк Стрєлкову-Гіркіну, кібератака

Футболіст Андрій Шевченко став новим президентом УАФ

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 16:00 четверга, 25 січня 2024 року, в огляді ТСН

    

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