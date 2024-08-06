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Новини ТСН онлайн на 12:00 6 серпні. Атака Києва, ранковий обстріл Харкова і смертельна ДТП

Новини ТСН онлайн на 12:00 6 серпні. Атака Києва, ранковий обстріл Харкова і смертельна ДТП

Військові США постраждали від російських ракет

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 12:00​, 6 серпня 2024 року, в огляді ТСН

    

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