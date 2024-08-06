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Новини ТСН онлайн на 14:00 6 серпні. Карколомна ДТП з трамваєм, підпали авто і свято по-новому

Новини ТСН онлайн на 14:00 6 серпні. Карколомна ДТП з трамваєм, підпали авто і свято по-новому

На шаленій швидкості таранив авто! Карколомна аварія трамваюу Києві

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 14:00​, 6 серпня 2024 року, в огляді ТСН

   

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