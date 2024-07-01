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Новини ТСН за 1 липня. Розмінування Чорного моря, Вербицького звільнено, РФ знищує свої міста

Новини ТСН за 1 липня. Розмінування Чорного моря, Вербицького звільнено, РФ знищує свої міста

Новини ТСН 17:00 1 липня. Наслідки удару по Дніпру, вибори у Франції, спека в Україні

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 15:00 понеділка, 1 липня 2024 року, від ТСН

    

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