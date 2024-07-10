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Новини ТСН за 10 липня. Обстріл України, новини з "Охматдиту" і прощання з "Ірландцем"

Новини ТСН за 10 липня. Обстріл України, новини з "Охматдиту" і прощання з "Ірландцем"

Новини 10:00 10 липня. Обстріл України, новини з "Охматдиту" і прощання з "Ірландцем"

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Новини України та світу станом на 10 липня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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