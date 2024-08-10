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Новини ТСН за 10 серпня. Захоплення Суджи, ситуація на фронті, землетрус в Японії

Новини ТСН за 10 серпня. Захоплення Суджи, ситуація на фронті, землетрус в Японії

Новини ТСН 00:00 10 серпня. Затримання працівника ТЦК, ситуація на фронті

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Новини України та світу станом на 10 серпня 2024 року, в огляді ТСН.

    

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