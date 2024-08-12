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Новини ТСН за 12 серпня. Просування ЗСУ в Курській області, погрози Лукашенка та пожежі по Україні

Новини ТСН за 12 серпня. Просування ЗСУ в Курській області, погрози Лукашенка та пожежі по Україні

Новини ТСН 17:00 12 серпня. Китай про атаку на Курщину, погрози Лукашенка, затримання топ-посадовця

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Новини України та світу станом на понеділок, 12 серпня 2024 року, в огляді ТСН

        

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