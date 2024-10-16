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Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
Відео
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ТСН
ТСН.Cпецвипуск
Новини ТСН за 16 жовтня. Економічний удар по РФ. Пандова дипломатія. Акція матерів
Новини ТСН за 16 жовтня. Економічний удар по РФ. Пандова дипломатія. Акція матерів
Новини ТСН за 16 жовтня. Економічний удар по РФ. Пандова дипломатія. Акція матерів
КНДР підірвала дороги на кордоні з Південною Кореєю: реакція США та Сеула
Сюжети випуску
КНДР підірвала дороги на кордоні з Південною Кореєю: реакція США та Сеула
Україну накриють заморозки! У Карпатах вже зима
Новини ТСН 11:00 16 жовтня. Скандал навколо ставка! Україну накриють заморозки
Доброчинний ярмарок в 1+1 Медіа! "Плюсівці" пригощаються смаколиками і збирають на "Мавіки"
Суд над Тищенком триває! Адвокати просять зменшити час перебування під домашнім арештом!
В Україні посилять захист енергооб'єктів, зокрема за допомогою авіації!
Повернути бійців додому! Жінки вийшли на мирну акцію в середмісті Києва
Проігнорував попереджувальні таблички! Мотоцикліст підірвався на прикордонні Рівненщини
Скандал навколо ставка! Бізнесмени й прокуратура судяться за водойму на Львівщині
Українцям нарешті покажуть це! Чого очікувати від плану перемоги Зеленського
Гранти для ветеранського бізнесу: як отримати гроші на власну справу
Новини ТСН 12:00 16 жовтня. Суд у справі Тищенка та витрати росіян на війну
Поляки анонсують протести! Чим знову невдоволені фермери
Пухнасті посли: двоє панд із Китаю оселилися у зоопарку Вашингтона
Новий економічний удар по РФ: державу-агресорку можуть внести до чорного списку
Уперше в історії! Російський дрон збили в повітрі скидом боєприпасу
Коли Україна отримає гроші від заморожених активів РФ
План перемоги Зеленського українцям розкриють не повністю! Чому?
Новини ТСН 10:00 16 жовтня. Економічний удар по РФ. Пандова дипломатія. Акція матерів
Запеклі бої на фронті: понад 40 штурмів відбито на Курахівському напрямку
Херсон без світла! Електропостачання зникло по всьому місту
Збірна України перемогла в міжнародних іграх для ветеранів війни у Мадриді
Новини ТСН 09:00 16 жовтня. Херсон знеструмлено. Плану перемоги Зеленського
Масштабна атака! 136 дронів в небі України
Триває 966 доба спротиву: Генштаб звітує
Новини ТСН 8:00 16 жовтня. Останні новини з фронту. 136 ворожих дронів в небі України. Прифронтові села Дніпропетровщини готуються до зими
Українки пересіли за кермо вантажівок та самоскидів! Все більше жінок освоюють нетипові професії
З 1 листопада в усіх містах України обмежать швидкість дорожнього руху
Французький журналіст проїхав зі Львова до Брюсселя щоб зібрати кошти на ЗСУ!
Північнокорейці давно задіяні у війні! Навіщо Путіну вояки з КНДР
В реанімації просив почути рідних! Історія врятованого бійця - до сліз!
Новий план щодо міграції: в ЄС анонсували зміни правил для біженців!
Аудиторії ломляться від кількості охочих вивчати українську - улюблені слова іноземців
Нові податки: закон вже направили на підписання Зеленському
Новини ТСН 7:00 16 жовтня. "Шахеди" над Україною! Бої на Запоріжжі, нові правила для біженців в ЄС
Угорщина домовляється з "Газпромом": ЄС застерегла інші держави
Сибіга закликав Європу боротися з "тіньовим флотом" РФ
Вдвох тримали позицію на нулі 56 днів! Вражаюча історія з Запорізького напрямку
Пообіцяли, але не виконають! Франція не зможе надати обіцяний обсяг допомоги
Примусово вивозять неповнолітніх! На Харківщині триває евакуація!
Розкрили схеми ухилення від мобілізації одразу в 3 областях!
164 бойових зіткнення за добу! Масовані обстріли прифронтових регіонів!
Вибухи в Києві сьогодні: Шахеди атакували центральні області
Новини ТСН 06:00 16 жовтня. Вибухи в Києві. Допомога від Франції буде меншою. Евакуація з Харківщини
Солдати Північної Кореї воюють з росіянами проти України!
Новини України та світу станом на середу, 16 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.
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