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Новини ТСН за 16 жовтня. Економічний удар по РФ. Пандова дипломатія. Акція матерів

Новини ТСН за 16 жовтня. Економічний удар по РФ. Пандова дипломатія. Акція матерів

КНДР підірвала дороги на кордоні з Південною Кореєю: реакція США та Сеула

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Новини України та світу станом на середу, 16 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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