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Новини ТСН за 17 липня. Нові правила перетину кордону, обстріли регіонів та утікач з КНДР

Новини ТСН за 17 липня. Нові правила перетину кордону, обстріли регіонів та утікач з КНДР

Став ангелом-охоронцем своїм побратимам! Мама загиблого бійця втілила його мрію!

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Новини України та світу в середу, 17 липня 2024 року, від ТСН.

   

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