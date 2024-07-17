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ТСН
ТСН.Cпецвипуск
Новини ТСН за 17 липня. Нові правила перетину кордону, обстріли регіонів та утікач з КНДР
Новини ТСН за 17 липня. Нові правила перетину кордону, обстріли регіонів та утікач з КНДР
Новини ТСН за 17 липня. Нові правила перетину кордону, обстріли регіонів та утікач з КНДР
Став ангелом-охоронцем своїм побратимам! Мама загиблого бійця втілила його мрію!
Сюжети випуску
Став ангелом-охоронцем своїм побратимам! Мама загиблого бійця втілила його мрію!
Новини ТСН 11:00 17 липня. Бої біля Часового Яру, роковини авіатрощі над Донеччиною, ситуація в енергетиці
З-під завалів зруйнованого будинку в Мирнограді врятували кота
Щоб не втратити зв’язок з Україною: школярам перезараховуватимуть пройдені уроки за кордоном
Окупанти “застигли” біля Часового Яру, але цілодобово його розбивають! Репортаж із пекельного міста
Вже без аварійних відключень: в Міненерго про ситуацію в енергетиці
Перетин кордону за новими правилами! Тепер там можуть і затримати!
10 мільйонів євро - на відновлення "Охматдиту"
За 10 років після теракту з рейсом МН-17 розкрито сенсаційні подробиці
У Харкові ще менше світла: міський голова про ситуацію в місті
Битва за українських учнів: за кордоном створюють ініціативи для наших школярів
На горішніх поверхах вода відсутня під час відключення: що робити?
Новини ТСН 09:00 17 липня. Оновлення даних, фронтові зведення, ситуація в Гуляйполі
Новини ТСН 10:00 17 липня. НОВІ правила перетину кордону, обстріли регіонів та утікач з КНДР
Новини ТСН 06:00 17 липня. Обстріл Одещини, зимовий час, "полювання на відьом" на Хмельниччині
Оновити дані все ще можна встигнути, але способів вже менше
СБУ затримала подружжя, яке допомагало Росії готувати ракетні удари
Поліція – знайшла викрадену новонароджену дівчинку
Жінки йдуть в “чоловічі” професії: чи платять їм і таку ж зарплату
Недитячий табір! ГУР влаштувало для підлітків військовий "відпочинок"
Відхід із Кринок, удари по аеропортах окупантів і перевищені надії на F-16 | Військовий експерт
Організатори нелегальних переходів за кордон використовують неповнолітніх
Новини ТСН 8:00 17 липня. Звіт Генштабу, викрадення немовля з пологового, зустріч Трампа з Джонсоном
Відповідальність за неоновлення даних настає вже сьогодні!
Високопоставлений дипломат КНДР утік до Південної Кореї
Борис Джонсон провів зустріч із Дональдом Трампом
Постійні прильоти та пожежі через спеку! Як виживають жителі прифронтового Гуляйполя
Чеська компанія розпочне виробництво патронів та гвинтівок в Україні
Місце розташування встановлено! МВС розслідує справи зниклих безвісти
Переобрана очільниця Європарламенту обіцяє вирішити питання співпраці з Угорщиною
Перехопити всі ворожі мотоцикли не виходить: ворог пристосовується для штурмів
Зведення Генштабу на 17 липня 2024 року!
Суворі обмеження! Графіки вимкнень електроенергії 17 липня
Новини ТСН 07:00 17 липня. Останній день оновлення даних! Ситуація в енергетиці!
У Холодному Яру зводять Народний пантеон сучасним героям
Іран планував ліквідувати Дональда Трампа
Новини України та світу в середу, 17 липня 2024 року, від ТСН.
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