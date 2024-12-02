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Новини ТСН за 2 грудня. Загадкова валіза Шольца! Жорсткі сутички в Грузії! Трагедіяу Гвінеї!

Новини ТСН за 2 грудня. Загадкова валіза Шольца! Жорсткі сутички в Грузії! Трагедіяу Гвінеї!

Головна ялинка Львова росла просто на подвір'ї! Звичайна сім'я подарувала місту головну окрасу

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на понеділок, 2 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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