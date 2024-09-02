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Новини ТСН за 2 вересня. Обстріли Харкова і Сум! Втікача Дмитрука побачили в Лондоні!

Новини ТСН за 2 вересня. Обстріли Харкова і Сум! Втікача Дмитрука побачили в Лондоні!

Гаджети для навчання онлайн: школярів на Одещині забезпечили ноутбуками та планшетами

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на понеділок, 2 вересня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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