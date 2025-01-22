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Новини ТСН за 22 січня. Скандальний психіатр ЗСУ, Трамп про Путіна, моторошна пожежа в Туреччині!

Новини ТСН за 22 січня. Скандальний психіатр ЗСУ, Трамп про Путіна, моторошна пожежа в Туреччині!

Пекельна дорога до Часового Яру: росіяни обстрілюють усе, що бачать!

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Новини України та світу станом на 22 січня 2025 року, в огляді ТСН.

  

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