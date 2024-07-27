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Новини ТСН за 27 липня. Удар по шахті, світла буде більше, бронювання через Дію

Новини ТСН за 27 липня. Удар по шахті, світла буде більше, бронювання через Дію

Гроші від держави для ветеранського бізнесу! Як отримати грант?

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на суботу, 27 липня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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