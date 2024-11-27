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Новини ТСН за 27 листопада. Аномальна пухлина на серці. Скандальні мемуари Меркель

Новини ТСН за 27 листопада. Аномальна пухлина на серці. Скандальні мемуари Меркель

Світло по 4-6 годин буде у деяких районах Тернополя внаслідок російського обстрілу

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Новини України та світу станом на 27 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

   

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