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Новини ТСН за 27 вересня. Зустріч Зеленського і Трампа, ситуація навколо Вугледару

Новини ТСН за 27 вересня. Зустріч Зеленського і Трампа, ситуація навколо Вугледару

Новини ТСН 00:00 28 вересня. Зеленський в США, ситуація на фронті

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Новини України та світу станом на 27 вересня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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