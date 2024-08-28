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Новини ТСН за 28 серпня. ЗСУ збили російський Су-25! Лихоманка Західного Нілу в Україні!

Новини ТСН за 28 серпня. ЗСУ збили російський Су-25! Лихоманка Західного Нілу в Україні!

Новини ТСН 11:00 28 серпня. Арешт Дурова продовжили! Довгоочікуване весілля мрії!

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Новини України та світу станом на середу, 28 серпня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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