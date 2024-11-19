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План від Зеленського, ядерна доктрина Путіна і терор Росії у Глухові. Новини ТСН 14:00 19 листопада

План від Зеленського, ядерна доктрина Путіна і терор Росії у Глухові. Новини ТСН 14:00 19 листопада

План від Зеленського, ядерна доктрина Путіна і терор Росії у Глухові. Новини ТСН 14:00 19 листопада

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Новини України та світу станом 14:00 19 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

     

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