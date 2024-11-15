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Скандал з опаленням у Києві. Удар по аеродрому "Кримськ" в РФ. Новини ТСН 12:00 15 листопада

Скандал з опаленням у Києві. Удар по аеродрому "Кримськ" в РФ. Новини ТСН 12:00 15 листопада

Скандал з опаленням у Києві. Удар по аеродрому "Кримськ"  в РФ. Новини ТСН 12:00 15 листопада

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Новини України та світу станом 12:00 15 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

  

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