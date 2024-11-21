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СЗЧ та дезертирство можуть пробачити. Удар по Кривому Розі. Новини ТСН 14:00 21 листопада

СЗЧ та дезертирство можуть пробачити. Удар по Кривому Розі. Новини ТСН 14:00 21 листопада

СЗЧ та дезертирство можуть пробачити. Удар по Кривому Розі. Новини ТСН 14:00 21 листопада

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Новини України та світу станом 14:00 21 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

  

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