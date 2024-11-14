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Трамп визначився! Погода вражає! Новини ТСН 12:00 14 листопада

Трамп визначився! Погода вражає! Новини ТСН 12:00 14 листопада

Примусово чи ні? Перші чоловіки за кордоном підписали контракти із ЗСУ!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 12:00 14 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

  

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