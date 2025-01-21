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ТСН 18:00 новини 21 січня. Удари по будинках у Харкові! Відео розбитого Покровська!

ТСН 18:00 новини 21 січня. Удари по будинках у Харкові! Відео розбитого Покровська!

ТСН 18:00 новини 21 січня. Удари по будинках у Харкові! Відео розбитого Покровська!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 18.00 вівторка, 21 січня 2025 року, в огляді ТСН.  

   

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