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ТСН новини 1 січня. Шахеди атакували Київ! Ситуація на фронті! Транзит російського газу

ТСН новини 1 січня. Шахеди атакували Київ! Ситуація на фронті! Транзит російського газу

ТСН новини 11:00 1 січня. Шахеди атакували Київ! Підірвав гранату в кабінеті директора!

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Новини України та світу станом на 1 січня 2025 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube.

   

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