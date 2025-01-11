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ТСН Новини 11 січня. Каліфорнія у вогні! Військові КНДР у СБУ

ТСН Новини 11 січня. Каліфорнія у вогні! Військові КНДР у СБУ

Двісті тисяч доларів - за кожного вбитого! Росія платила талібам за теракти проти громадян США

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Новини України та світу станом на 11 січня 2025 року, в огляді ТСН.

   

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