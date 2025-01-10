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ТСН Новини 12:00 10 січня. Спецоперація поліції. Росія окупувала ще шість селищ

ТСН Новини 12:00 10 січня. Спецоперація поліції. Росія окупувала ще шість селищ

ТСН Новини 12:00 10 січня. Спецоперація поліції. Росія окупувала ще шість селищ

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Новини України та світу станом 12.00, 10 січня 2025 року, в огляді ТСН.

    

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