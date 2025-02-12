ТСН новини 12:00 12 лютого. Київ під ударом балістики, смертельна пожежа в Одесі і отруйне повітря

Новини України та світу станом на 12:00, 12 лютого 2025 року, в огляді ТСН. - Наслідки російського удару балістикою по Києву. Які райони пострадали і чи є загиблі та потерпілі? - Телевізійна редакція каналу "Фрідом" постраждала внаслідок ворожої атаки. Перші подробиці. - Скільки всього летіло ракет та дронів по країні і скільки вдалося збити? Звіт повітряних сил. - "Кияни, зачиняйте вікна, пийте воду і уникайте прогулянок"! З чим пов'язана така рекомендація КМДА? - Удар балістикою по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Пошкоджені інфраструктура, АЗС, школа та готель. - Новий "Рамштайн" - без оголошень про американську допомогу. На що тепер розраховувати Україні? - Міністр фінансів США їде в Україну, щоб обговорити, чим Україна платитиме за військову допомогу. - 3 людей загинули і 6 постраждали у вогні на Одещині: вночі там сталася пожежа в геріатричному пансіонаті. - "Вічно танцююча людина"! Співак Монатік презентував нову платівку. Хто із зірок завітав на захід?