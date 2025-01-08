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ТСН Новини 12:00 8 січня. Трагедія на Чернігівщині! Неочікувані слова Трампа!

ТСН Новини 12:00 8 січня. Трагедія на Чернігівщині! Неочікувані слова Трампа!

Моторошна трагедія на Чернігівщині: 7-річного хлопчика з дідусем шукають під водою

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Новини України та світу станом 12.00, 8 січня 2025 року, в огляді ТСН.

  

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