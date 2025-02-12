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ТСН новини 12 лютого. Хаос у Києві після атаки! Україну готують до перемовин!

ТСН новини 12 лютого. Хаос у Києві після атаки! Україну готують до перемовин!

ТСН новини день 12 лютого. Хаос у Києві після атаки! Україну готують до перемовин!

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Новини України та світу станом на 12 лютого 2025 року, в огляді ТСН.

          

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