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Укрaїнa
Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
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ТСН
ТСН.Cпецвипуск
ТСН новини 12 лютого. Хаос у Києві після атаки! Україну готують до перемовин!
ТСН новини 12 лютого. Хаос у Києві після атаки! Україну готують до перемовин!
ТСН новини 12 лютого. Хаос у Києві після атаки! Україну готують до перемовин!
ТСН новини день 12 лютого. Хаос у Києві після атаки! Україну готують до перемовин!
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ТСН новини день 12 лютого. Хаос у Києві після атаки! Україну готують до перемовин!
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Мільйон дадуть не одразу! в Міноборони роз’яснили про “ніщаки” від мобілізації до 25 років
Примус до миру! Сотні тисяч “блакитних шоломів” від НАТО в Україні! Які реалії?
Україну готують до перемовин! США лише спостерігають за “Рамштайном”. Перші заяви
Хаос у Києві після атаки! Деякі будівлі доведеться зносити! Наживо про наслідки
ТСН новини 10:00 12 лютого. Розруха у Києві після обстрілу! Азовці вже тисячу днів у полоні!
Тисяча днів у полоні! Біля Верховної Ради зібралися рідні азовців
Суцільна розруха! Оболонський район Києва найбільше постраждав від удару балістики
ТСН новини 9:00 12 лютого. Балістичний удар! Київ оговтується! Наслідки ранкової атаки
Від вибухів в повітря здійнялась земля! Руйнівні наслідки удару по Києву
Удар по Україні мав бути значно потужнішим, завадили дрони - Мусієнко
Мікс із відключень для українців: в “Ясно” пояснили чому проблеми зі світлом і що буде далі
ТСН новини 08:00 12 лютого. Удар розніс промзону в Києві! Новий "Рамштайн"!
Удар розніс промзону в Києві! Вцілілі розповідають про дивовижні порятунки
ТСН новини 07:00 12 лютого. Удар балістикою по Києву! Трамп відправляє міністра до України
Мосейчук увірвався терпець! Шахраї використали обличчя ведучих для своїх схем
Удар балістики по Києву! Люди непритомніли від вибухової хвилі! Повилітали навіть розетки!
Наживо з епіцентру! Балістика перетворила київські будівлі на руїни!
“Ми хочемо ці гроші!” Трамп несподівано відправляє до України посланця
ТСН новини 06:00 12 лютого. Київ після атаки балістикою!
Обстріли більше не завадять! У Харкові відкрили унікальний ліцей-укриття!
У 19 років отримав "ключі" від своєї першої БМП! Бойові машини піхоти рятують життя на передовій!
Росіянам тут “паплахєло”. Оточили з трьох боків, але штурмувати ніким!
Київ здригнувся від вибухів і пожеж! Росіяни вгатили балістикою по столиці!
Новини України та світу станом на 12 лютого 2025 року, в огляді ТСН.
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