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ТСН Новини 13 січня. Суд у справі Фаріон. Корейські полонені. Ситуація в Покровську

ТСН Новини 13 січня. Суд у справі Фаріон. Корейські полонені. Ситуація в Покровську

ТСН новини 17:00 13 січня. Землетрус із загрозою цунамі в Японії! Ф'юрі йде з боксу?

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 12:00, 13 січня 2025 року, в огляді ТСН.

   

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