ТСН новини 14:00 12 лютого. Молодь на фронт, балістика по Києву і фонтан лави 

Новини України та світу станом на 14:00, 12 лютого 2025 року, в огляді ТСН. - Верховна Рада подовжила терміни проходження ВЛК для обмежено придатних до 5 червня. - Міноборони запустило проєкт «Контракт 18-24». Які умови? - Наслідки російського удару балістикою по Києву. Які райони пострадали і чи є загиблі та потерпілі? - Телевізійна редакція каналу "Фрідом" постраждала внаслідок ворожої атаки. Які наслідки? - росіяни просунулися поблизу ще 6 населених пунктів на Донеччині, - аналітики Deep State. - Ворог намагається стиснути залишки Курахівського плацдарму з трьох боків. - "Золото" на "Іграх нескорених"! Українські спортсмени зібрали повний комплект нагород. - Навчальний заклад під землею. У Запоріжжі відкрили вже третю школу на глибині 7 метрів. - Лава фонтаном. На Гаваях вивергається вулкан Кілаеуа.