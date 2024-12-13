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ТСН новини 14:00 13 грудня. Удар по Одесі, замовні підпали і сунуть морози

ТСН новини 14:00 13 грудня. Удар по Одесі, замовні підпали і сунуть морози

ТСН новини 14:00 13 грудня. Удар по Одесі, замовні підпали і сунуть морози

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Новини України та світу станом 14.00 п’ятниці, 13 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

        

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