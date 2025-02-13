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ТСН новини 14:00 13 лютого. Санкції проти бізнесменів, обіцянка Трампа і авто врізалось в натовп

ТСН новини 14:00 13 лютого. Санкції проти бізнесменів, обіцянка Трампа і авто врізалось в натовп

“Смертельна пастка!” Країни Європи обурені “прогибом” Трампа перед Путіним!

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Новини України та світу станом на 14:00, 13 лютого 2025 року, в огляді ТСН.

  

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