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ТСН Новини 14:00 2 січня. Обстріл урядового кварталу, вулиця Фаріон і потепління в Україні

ТСН Новини 14:00 2 січня. Обстріл урядового кварталу, вулиця Фаріон і потепління в Україні

ТСН Новини 14:00 2 січня. Обстріл урядового кварталу, вулиця Фаріон і потепління в Україні

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Новини України та світу станом 14.00, 2 січня 2025 року, в огляді ТСН.

  

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