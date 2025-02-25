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ТСН новини 14:00 25 лютого. Ракети і Шахеди накоїли лиха! Ядерка ще в одній державі і що з повітрям?

ТСН новини 14:00 25 лютого. Ракети і Шахеди накоїли лиха! Ядерка ще в одній державі і що з повітрям?

ТСН новини 14:00 25 лютого. Ракети і Шахеди накоїли лиха! Ядерка ще в одній державі і що з повітрям?

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 14:00, 25 лютого 2025 року, в огляді ТСН.

  

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