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ТСН Новини 14:00 26 грудня. Екстрена ситуація на Прикарпатті! Негода захопила Європу!

ТСН Новини 14:00 26 грудня. Екстрена ситуація на Прикарпатті! Негода захопила Європу!

ТСН Новини 14:00 26 грудня. Екстрена ситуація на Прикарпатті! Негода захопила Європу!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 14:00 четверга, 26 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

      

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