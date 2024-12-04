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ТСН новини 14:00 4 грудня. Світло відключатимуть довше! Окупанти на самокатах!

ТСН новини 14:00 4 грудня. Світло відключатимуть довше! Окупанти на самокатах!

ТСН новини 14:00 4 грудня. Світло відключатимуть довше! Окупанти на самокатах!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 14:00 середи, 4 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

       

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