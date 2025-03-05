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ТСН новини 14:00 5 березня! Цунамі заяв від Трампа! Вибухи в Харкові та біля Одеси!

ТСН новини 14:00 5 березня! Цунамі заяв від Трампа! Вибухи в Харкові та біля Одеси!

ТСН новини 14:00 5 березня! Цунамі заяв від Трампа! Вибухи в Харкові та біля Одеси!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 14:00 середи, 5 березня 2025 року, в огляді ТСН.  

   

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