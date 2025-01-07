Категорія
ТСН.Cпецвипуск
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ТСН Новини 14:00 7 січня. Масштабні відключення світла у Придністров'ї! Аномальне тепло в Україні!

ТСН Новини 14:00 7 січня. Масштабні відключення світла у Придністров'ї! Аномальне тепло в Україні!

ТСН Новини 14:00 7 січня. Масштабні відключення світла у Придністров'ї! Аномальне тепло в Україні!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 14.00, 7 січня 2025 року, в огляді ТСН.

        

Повʼязані теми:

Наступна публікація