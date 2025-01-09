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ТСН Новини 14:00 9 січня. Наслідки удару по Запоріжжю і план повернення чоловіків з-за кордону

ТСН Новини 14:00 9 січня. Наслідки удару по Запоріжжю і план повернення чоловіків з-за кордону

ТСН новини 14:00 9 січня. Наслідки удару по Запоріжжю і план повернення чоловіків з-за кордону

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Новини України та світу станом 14.00, 9 січня 2025 року, в огляді ТСН.

  

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