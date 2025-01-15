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ТСН новини 15 січня. Перші наслідки ракетного удару! Колапс у Києві!

ТСН новини 15 січня. Перші наслідки ракетного удару! Колапс у Києві!

ТСН новини 11:00 15 січня. Перші наслідки ракетного удару! Колапс у Києві!

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Новини України та світу станом на 15 січня 2025 року, в огляді ТСН.

   

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