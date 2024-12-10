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ТСН новини 16:00 10 грудня. Потужні вибухи! ДТП на слизькій дорозі! Сніг мете!

ТСН новини 16:00 10 грудня. Потужні вибухи! ДТП на слизькій дорозі! Сніг мете!

ТСН новини 16:00 10 грудня. Потужні вибухи! ДТП на слизькій дорозі! Сніг мете!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 16:00 вівторка, 10 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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