ТСН новини 16:00 11 грудня. ЗСУ відсувають ворога і скасовані відключення світла  

Новини України та світу станом 16.00 середи, 11 грудня 2024 року, в огляді ТСН. - Одна людина загинула і 15 поранені на Херсонщині. Там окупанти полюють на цивільних дронами. - Майже добу у Запоріжжі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами зруйнованої російською ракетою клініки досі шукають людей. - ЗСУ відбили втрачені позиції в Романівці на Вугледарському напрямку. А окупанти атакують у районі Глибокого та Стариці на Харківщині. - Кремль намагається домовлятися про свої військові бази з новою владою Сирії, в той час як Ізраїль продовжує нищити сирійську армію. - Молдова готується до енергетичної кризи - уряд розглядає план дій на випадок блекаутів. - Цьогоріч сертифікати на власні квартири отримає близько 4,5 тисяч захисників і їх сімей. - У декількох західних областях України скасували графіки відключень світла. Чому?