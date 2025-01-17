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ТСН новини 16:00 17 січня. Балістика по Кривому Рогу! "Вічний вогонь" на російській нафтобазі!

Дата публікації
Перегляди
170
Час на прочитання
1 хв
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Новини України та світу станом 16.00 п'ятниці, 17 січня 2025 року, в огляді ТСН.

    

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