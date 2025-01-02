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ТСН Новини 16:00 2 січня. ГУР побило власний рекорд! Серія трагедій у США!

ТСН Новини 16:00 2 січня. ГУР побило власний рекорд! Серія трагедій у США!

ТСН Новини 16:00 2 січня. ГУР побило власний рекорд! Серія трагедій у США!

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Новини України та світу станом 16.00, 2 січня 2025 року, в огляді ТСН.

    

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