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ТСН новини 16:00 20 грудня. Атаки на Київ, Херсон, Кривий Ріг! Усі подробиці!

ТСН новини 16:00 20 грудня. Атаки на Київ, Херсон, Кривий Ріг! Усі подробиці!

ТСН новини 16:00 20 грудня. Атаки на Київ, Херсон, Кривий Ріг! Усі подробиці!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 16.00 п'ятниці, 20 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

      

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