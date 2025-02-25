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ТСН новини 16:00 25 лютого. КАБи на Харківщину, історична постанова від ВР і “фокус” ухилянта

ТСН новини 16:00 25 лютого. КАБи на Харківщину, історична постанова від ВР і “фокус” ухилянта

ТСН новини 16:00 25 лютого. КАБи на Харківщину,  історична постанова від ВР і “фокус” ухилянта

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Новини України та світу станом на 16:00, 25 лютого 2025 року, в огляді ТСН.

    

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