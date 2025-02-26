ТСН новини 16:00 26 лютого. Текст угоди про надра, продовжене бронювання і КАБи на Донеччину

Новини України та світу станом на 16:00, 26 лютого 2025 року, в огляді ТСН. -Двоє загиблих внаслідок ворожої шахедної атаки на Київщині. Хто вони? -5-ро загиблих, 8 поранених у Костянтинівці на Донеччині - ворог скинув на місто 3 КАБи. -Європейські миротворці в Україні: у Франції заявили, наче отримали згоду Трампа. -Уряд України сьогодні розгляне текст угоди про надра. -Один проти шістьох! Вражаюча історія про те як один нацгвардієць 6-тьох окупантів полонив. -Строк бронювання військовозобов'язаних продовжити до 31 березня. -Україна претендуватиме на проведення всесвітніх "Ігор нескорених". - Пил і сморід які погано впливають на стан здоров'я - скільки ще погане повітря висітиме над Києвом? -"Cinema for Victory" - документалки про війну. В Києві стартував кінофестиваль.